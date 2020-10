Brescia: trovato teschio nei boschi, forse di 12enne scomparsa due anni fa

05 ottobre 2020 a

Milano, 5 ott. (Adnkronos) - Un teschio umano è stato ritrovato nei boschi di Serle, in provincia di Brescia, nella stessa zona dove si erano concentrate le ricerche di Iuschra Gazi, 12enne di origini bengalesi scomparsa nel luglio del 2018. La piccola, affetta da autismo, era scomparsa durante una gita con una fondazione bresciana di assistenza per psicodisabili. Sul teschio, ritrovato da un cacciatore in una zona impervia, come riporta il Giornale di Brescia, verranno effettuati gli accertamenti medici per stabilire se i resti appartengano alla ragazzina, comparandone il dna con quello dei familiari.