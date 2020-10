Milano: Aci, 'troppi incidenti con monopattini, ragioniamo insieme'

04 ottobre 2020 a

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - "Sui monopattini, ma anche sulle biciclette, serve un ragionamento organico. A tutto campo. Non possiamo proseguire con decisioni che riguardano singoli ambiti del settore, altrimenti ci troveremo quasi ogni giorno a fare i conti con problematiche di natura differente". Lo dice il presidente dell'Aci di Milano, Geronimo La Russa, a proposito del dibattito sui monopattini in città. "Noi ci siamo e siamo pronti, con i nostri tecnici, a dialogare con tutti, Città metropolitana e soprattutto Comuni, a partire da quello di Milano, per affrontare un tema che, ahinoi, ogni giorno fa registrare incidenti e nelle migliori delle ipotesi feriti", sottolinea.