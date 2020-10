M5S: Casaleggio, 'siamo movimento, partitismo rifugio di chi non vuole perdere privilegi' (2)

04 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - "Il nostro modello -spiega ancora Casaleggio- è evoluto e sicuramente deve evolvere ancora. Bisogna guardare avanti e non indietro. Non guardare indietro significa non avere nostalgia di come eravamo nel 2009, ma neanche guardare al 1950. II partitismo è il rifugio di chi ha paura di perdere i privilegi che ha accumulato, ma solo chi è disposto a perdere tutto quello che ha, può ottenere tutto quello che vuole. Il partitismo è qualcosa che entra piano piano e poi rimane indelebile nel ricordo di ciò che non ha funzionato".

"Ma il partitismo è soprattutto incompatibile con l'idea di movimento, di unicità e di partecipazione che è racchiuso in quel simbolo disegnato sulla scrivania di mio padre. Un simbolo basato su valori, idee e battaglie ben precisi, su principi chiari di partecipazione e soprattutto legato a un'esperienza bellissima di 11 anni di un movimento che ha cambiato la storia dell'Italia combattendo proprio contro l'idea di partito, di casta e di accentramento delle decisioni nelle mani di pochi privilegiati chiusi in qualche stanza".

"Per questo -conclude Casaleggio- faremo tutto quello che è possibile per evitare che venga consegnato alla storia come il simbolo del fallimento delle promesse fatte e lavoreremo ancora di più per rilanciare quei valori che hanno reso il Movimento quello che è".