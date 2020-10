M5S: Casaleggio, 'Rousseau continua con ambasciatori partecipazione'

04 ottobre 2020 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Oggi è il 4 ottobre 2020 ed è San Francesco. Sono trascorsi 11 anni dal giorno in cui decidemmo di dare vita a un'idea autentica, umile, ma al tempo stesso potente. Qualunque cosa ci riserverà il futuro, questa idea di movimento proseguirà e si espanderà in ogni caso nei mille rivoli della comunità e Rousseau continuerà ad essere accanto a questa idea". Lo scrive in un lunghissimo post sul Blog delle Stelle Davide Casaleggio.

"In questi giorni difficili -aggiunge- abbiamo ricevuto migliaia di email e messaggi dalle tantissime persone che vogliono aiutare il Movimento e Rousseau. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere tutti i cittadini che vogliono aiutarci a mantenere in vita questo progetto, a migliorarlo sempre e che abbiano idee su come creare quegli spazi di confronto che oggi mancano. Saranno gli 'ambasciatori della partecipazione' diffusi in tutta Italia. Nei prossimi giorni daremo i dettagli".

"La nostra identità, il metodo unico e gli strumenti che abbiamo costruito sono la ricchezza più grande che possediamo e dobbiamo condividere la nostra esperienza per far germogliare l'idea della partecipazione civica attiva e digitale in tutto il mondo. La nostra forza è sempre stata la possibilità di partecipare. Noi -conclude Casaleggio- siamo movimento".