Influenza: Gallera, 'agghiacciante Sala su vaccini, non ha più argomenti' (2)

04 ottobre 2020

(Adnkronos) - "Per quanto riguarda gli insulti al sottoscritto con grande umiltà rivendico orgogliosamente i tanti anni al servizio della mia città e della mia regione peraltro sempre grazie alla fiducia e al consenso di migliaia di milanesi e lombardi", dice Gallera, ricordando a Sala che "nel 2018 sono risultato il più votato di tutti i partiti a Milano".

Il suo operato e quello di Regione sarà "giudicato dalla storia e dagli elettori. Quello che è certo - dice - è che questo momento drammatico ha fatto emergere l'assoluta evanescenza e inconsistenza del Sindaco Sala che verra' ricordato per le magliette 'milano non si ferma', per gli aperitivi sui navigli mentre si riempivano le terapie intensive e per aver mandato in ferie i vigili urbani durante il lockdown".

E ancora: "Capisco che vedere crollare la propria immagine di uomo del fare e di successo sia molto doloroso, al punto di decidere di non ricandidarsi per paura di perdere le elezioni, ma in momento ancora critico e delicato per la salute dei nostri concittadini - attacca Gallera - sarebbe necessario una costruttiva collaborazione istituzionale tuttavia non la si può pretendere da chi nella vita non ha mai agito con spirito di servizio ma solo per vanita' e ambizione personale".