Influenza: Gallera, 'agghiacciante Sala su vaccini, non ha più argomenti'

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - "Agghiacciante. Il vicesindaco Scavuzzo e il sindaco Sala vogliono dare i vaccini ai dipendenti comunali sani sottraendoli agli anziani, ai malati di tumore e alle donne incinte e tutto questo per ottenere il loro consenso alle elezioni comunali dell'anno prossimo". Così, su Facebook, l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a proposito del duro attacco del sindaco Giuseppe Sala sui vaccini anti-influenzali.

"Ritengo una vergogna assoluta fare campagna elettorale sulla salute dei più fragili", aggiunge, spiegando che "è smascherata, con riprovazione generale, la mossa elettorale il Sindaco Sala in evidente carenza di ossigeno e di argomenti oggi non ha trovato di meglio, per cercare di coprire la gaffe clamorosa, che insultare rozzamente e volgarmente il sottoscritto oltre a fare affermazioni totalmente prive di fondamento segno di una confusione mentale preoccupante".