Covid, 244 nuovi contagi e sei morti nel Lazio

04 ottobre 2020

(Adnkronos) - Nel Lazio ci sono stati 244 nuovi contagi, 91 a Roma, e sei morti. E' quanto comunica la Regione, precisando che attualmente in tutto sono

"Dall'inizio dell'attività siamo intervenuti in 296 plessi scolastici e sono state riscontrate 336 positività. Oltre l'89% dei casi ha riguardato studenti e in prevalenza sono casi con link al di fuori dal contesto scolastico". "Non sono al momento le scuole il motore della diffusione epidemica, piuttosto le famiglie e contesti aggregativi", sottolinea.

Nella Asl Roma 1 sono 48 i casi nelle ultime 24 ore e di questi quattro sono casi di rientro due con link dalla Sardegna uno dalla Russia e uno dall'Ucraina. Dodici sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di una donna di 90 anni. Nella Asl Roma 2 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Si registrano due decessi di un uomo di 52 anni e uno di 58 anni entrambi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 13 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Croazia e uno dalla Russia. Otto sono i contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso di un uomo di 76 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro dalla Spagna, venti sono i contatti di casi già noti e isolati e otto i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 28 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tredici casi con link familiare o contatto di un caso già noto e quattro i casi con link ad un battesimo dove è in corso l'indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 6 sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta undici contatti di casi già noti e isolati. Si registrano due decessi un uomo di 74 anni con patologie e un uomo di 88 anni. Nelle province si registrano 102 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 73 i casi e di questi 21 con link familiare o contatto di un caso già noto, un caso di rientro dalla Sicilia. Nella Asl di Frosinone si registrano 23 casi e si tratta di casi isolati a domicilio. Nella Asl di Viterbo si registrano sei casi e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in accesso al pronto soccorso.