Coronavirus: comandante vigili Milano, 'assistite 10mila persone in mesi pandemia'

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - La polizia locale di Milano celebra i 160 anni dalla sua fondazione nell'arena civica Gianni Brera appena rimessa a nuovo e non può che ripercorre l'impegno profuso negli ultimi mesi dal suo corpo per la pandemia di coronavirus. "Senza clamore, ogni giorno, le donne e gli uomini della polizia locale di Milano si sono impegnati per fornire la più ampia assistenza ai milanesi, a partire dalle persone maggiormente in difficoltà. Abbiamo assistito oltre 10mila persone, non solo controllando il rispetto della quarantena, ma anche offrendo il conforto e l'aiuto dei nostri agenti durante il difficile periodo dell'isolamento", ha detto il comandante dei vigili, Marco Ciacci, durante la cerimonia, a cui ha preso parte anche il sindaco, Giuseppe Sala.

"Abbiamo - ha aggiunto - presidiato strade, piazze, aree verdi, attività commerciali e mercati all'aperto, esercizi pubblici, mezzi del trasporto pubblico con l'obiettivo di garantire la tutela della salute di tutti. Insieme alle altre forze di polizia abbiamo eseguito migliaia di controlli su strada con il fine di verificare il corretto rispetto delle regole di mobilità. Efficiente e pronta, la nostra centrale operativa ha gestito oltre 260mila richieste di intervento". L'occasione è stata anche un modo per fare il punto sugli interventi dell'ultimo anno, 'extra-Covid'.

"Anche quest'anno - ha spiegato Ciacci - siamo riusciti a rintracciare i responsabili di oltre il 90% dei casi di omissione di soccorso e a intervenire su oltre 9.200 incidenti stradali. Sono proseguite tutte le investigazioni. Tra queste, quelle a tutela dell'ambiente hanno portato, in un anno, a oltre 250 accertamenti per violazioni sullo smaltimento di rifiuti. Oltre 700 sono stati gli interventi del Nucleo ambiente e quasi 1000 quelli del Nucleo Ecologia e Tutela Animali".