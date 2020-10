Milano: polizia sequestra 37 dosi di cocaina in un disco pub

03 ottobre 2020 a

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Poco dopo mezzanotte, la polizia di Stato, nell'ambito di un servizio di prevenzione del territorio predisposto dalla questura di Milano, ha effettuato un controllo in un disco pub in via Romilli. Gli agenti del commissariato Scalo Romana, insieme alle unità cinofile dell'Ufficio prevenzione generale, dalla Polizia locale, dai vigili del fuoco e dall'Ufficio d'igiene Ats hanno sequestrato, a carico d'ignoti, 37 dosi di cocaina dal peso totale di 10 grammi all'interno del locale "già oggetto di innumerevoli esposti e provvedimenti di sospensione della licenza da parte del questore di Milano".

I poliziotti, nel corso del servizio, hanno controllato complessivamente 13 persone di cui cinque risultate avere precedenti di polizia dai controlli in banca dati. Un cittadino di origine marocchina, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in questura e indagato per l'ingresso e il soggiorno non regolare in Italia.

Il personale dell'Ufficio di igiene ha contestato quattro violazioni e ha proceduto all'immediata sospensione dell'attività cui seguiranno le contestazioni in materia; i vigili del fuoco hanno riscontrato reiterate violazioni amministrative e anche di carattere penale in materia di sicurezza per le quali procederanno per la valutazione della chiusura temporanea. La sezione Annonaria della Polizia locale ha contestato diverse violazioni elevando sanzioni per una somma totale di duemila euro.