Milano: Fdi, 'su monopattini giunta Sala irresponsabile'

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Sui monopattini la giunta del sindaco Beppe Sala a Milano è "irresponsabile". Lo dice Andrea Mascaretti, consigliere comunale di Fdi a Palazzo Marino, dopo l'ennesimo incidente di un monopattino elettrico questa notte in via Arconati.

"Non ci vuole la sfera di cristallo per prevedere un aumento degli incidenti dopo la realizzazione delle piste ciclabili senza protezioni e dell'autorizzazione a un'enorme flotta di monopattini a circolare per la Città. Solo la Giunta Sala poteva dare il via a questa giungla senza regole che espone ciclisti e pedoni al rischio di essere investiti dai monopattini senza assicurazione e alcun elemento che ne consenta l'identificazione", aggiunge.

"Analogamente, anche chi li conduce è esposto a gravi rischi, non essendo previsto l'obbligo di un caschetto e nemmeno di un patentino, giusto per conoscere la segnaletica stradale e le regole di circolazione su strada. Purtroppo, ad aggravare la situazione anche l'insufficiente manutenzione delle strade", conclude.