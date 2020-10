Milano: Comune dà fondi per bar e ristoranti in Bovisa, dove apre nuova sede

03 ottobre 2020 a

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Il Comune di Milano darà fondi a chi vuole aprire bar e ristoranti in Bovisa, uno dei quartieri Nord di Milano dove è previsto il trasferimento di 800 dipendenti comunali. Lo ha deciso la giunta, approvando le linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto e a tasso agevolato da 175mila euro. Il denaro andrà a micro, piccole imprese e aspiranti imprenditori che hanno o intendono sviluppare attività di ristorazione nel quartiere Bovisa in vista dell'apertura dei nuovi uffici decentrati del Comune di Milano in via Durando.

Con il provvedimento, spiega l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani, "vogliamo sostenere e incentivare l'apertura di nuovi pubblici esercizi, come bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, self-service, utili a migliorare la vivibilità del quartiere per i residenti e per gli oltre 800 dipendenti comunali che qui, nel primo semestre del 2021, troveranno la nuova sede".

A beneficiare dei contributi potranno essere aspiranti imprenditori o realtà già esistenti che abbiano la loro sede nel raggio di un chilometro dallo stabile di via Durando 38.