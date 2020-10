Milano: Comune dà fondi per bar e ristoranti in Bovisa, dove apre nuova sede (2)

03 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Sono a disposizione risorse complessive per 175mila euro che verranno erogate sotto forma di un prestito a tasso agevolato nel limite massimo del 25% della spesa complessiva e fino ad un massimo di 17mila euro oltre un contributo a fondo perduto, nel limite massimo del 25% della spesa complessiva e fino ad un massimo di 17mila euro.

Il contributo complessivo dell'amministrazione per ogni singolo progetto non potrà essere superiore a 35mila euro.

Oltre a favorire l'apertura di nuove attività commerciali il bando “Ristorazione in Bovisa 2020” prevede anche la possibilità di rinnovare o ampliare quelle già esistenti. I beneficiari delle agevolazioni, se nel raggio di 400 metri dalla sede di via Durando 38, avranno anche la possibilità di aderire al sistema di convenzionamento per il servizio di ristorazione a favore dei dipendenti del Comune.