Milano: Comune, a Dergano e Bovisa arriva 'la Scuola dei quartieri'

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Dopo le esperienze nei quartieri di Lorenteggio, Giambellino, Corvetto, Rogoredo, San Siro e Gallaratese, 'La Scuola dei quartieri' arriva a rivitalizzare anche Dergano, Bovisa e Bruzzano. Lunedì 5 ottobre dalle ore 18 in poi, presso gli spazi di 'Rob de Matt' in via Enrico Annibale Butti 18, i residenti potranno scoprire, accompagnati dai docenti di 'La Scuola dei quartieri', come realizzare idee e progetti utili a migliorare la qualità della vita e i servizi nel loro quartiere oltre a conoscere alcune delle #BuoneIdee dei 20 progetti già realizzati che si sono aggiudicati gli scorsi bandi della scuola. Lo rende noto Palazzo Marino.

"Lo scopo della Scuola dei Quartieri - spiega l'assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani - è aiutare le persone a far nascere progetti e servizi che siano utili alla comunità, diversi da quelli già esistenti e che siano capaci di sostenersi in modo autonomo, cioè non solo ricorrendo a finanziamenti pubblici. Un progetto che sta riscuotendo molto successo in tutti i quartieri in cui la scuola è presente, in sintonia con l'idea della città a 15 minuti proposta dalla Giunta come strategia di adattamento dopo il lockdown".