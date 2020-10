Maltempo: in Lombardia per oggi tregua ma domani tornano piogge

03 ottobre 2020 a

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - In Lombardia torna il sole dopo le forti piogge delle ultime 24 ore, ma solo fino a domani mattina. Nel pomeriggio di domenica è attesa una nuova perturbazione con acquazzoni. Resterà ancora un po' sulla regione la profonda area depressionaria che ha scatenato nubifragi in tutto il Nord Italia. Solo lunedì, secondo il bollettino dell'Arpa, inizieranno condizioni via via più stabili, con attenuazione dei venti e delle precipitazioni. Lunedì e martedì il cielo sarà pressoché limpido, con massime fino a 20 gradi in pianura.