Maltempo, allerta rossa in Liguria, Lombardia e Veneto

03 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 2 ott. - (Adnkronos) - Allerta rossa per il maltempo in tre regioni: Liguria, Lombardia e Veneto. Le vaste perturbazioni che stanno interessando le regioni settentrionali dell'Italia, si estenderanno oggi con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. Allerta arancione, invece, in Trentino Alto Adige e su parte di Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Venti meridionali più forti coinvolgeranno anche le regioni meridionali e la Sicilia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quello diffuso giovedì.

Il Centro maree del Comune di Venezia ha confermato la previsione di un picco di acqua alta di 135 centimetri sul medio mare per oggi intorno a mezzogiorno. E' così tutto pronto per il tutto è pronto l'eventuale sollevamento del Mose: il sistema di 78 dighe mobili alle tre bocche di porto della laguna e sarebbe la prima volta in situazione di alta marea. La decisione per il via libera al sollevamento dovrà avvenire alcune ore prima dell'arrivo dell'alta marea, per i tempi tecnici per il sollevamento delle 78 paratoie e anche l'ordinanza della Capitaneria di porto per la chiusura del traffico acqueo dovrà essere data con un ampio anticipo sull'eventuale sollevamento delle dighe.

Venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, riguardano Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici e sui rilievi della Sicilia. Si prevedono, inoltre, mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sono inoltre previste su Umbria e Lazio. Dalla tarda mattinata di oggi si prevede, inoltre, il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul Friuli Venezia Giulia.