Influenza: Sardone, 'sinistra milanese attacca senza logica centrodestra Regione'

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - "La sinistra milanese è ai minimi termini: la vicesindaco Scavuzzo e l'europarlamentare Majorino si adeguano alla 'moda nazionale' travestendosi maldestramente da esperti virologi per pontificare su vaccini, influenza e virus. Il crescente nervosismo per essere sotto scacco di un Beppe Sala, che decide di non decidere, li manda in fibrillazione e quindi, anche su un tema delicato come quello della salute dei milanesi, decidono di attaccare pretestuosamente, senza logica e senza elementi fondati il centrodestra della Regione". Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.