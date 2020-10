Como: al museo del Ghisallo apre mostra 'Magnifico' dedicata a ciclista Magni (2)

03 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Il sindaco di Magreglio (Como), Danilo Bianchi, presente al vernissage ha annunciato un'importante iniziativa: "Finalmente, dopo averlo promesso pubblicamente alla famiglia Magni e al presidente della Fondazione Antonio Molteni, nel lontano 2017, ora posso dire concretamente che grazie a Regione Lombardia e alla Comunità Montana Triangolo Lariano possiamo ricordare il mitico Fiorenzo Magni dedicando a lui un'area al colle del Ghisallo. Grazie alla collaborazione della parrocchia e del museo riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati". Lo scopo dell'intervento, ha aggiunto il sindaco "è riqualificare interamente l'area, abbattendo barriere architettoniche per renderla più fruibile e attribuire, attraverso alcune proposte progettuali, una valenza ancora più internazionale proprio accanto al Ghisallo Cycling Museum, particolarmente apprezzato dal pubblico straniero e non solo".

Il contributo "sarà di circa 1 milione di euro, - ha concluso il primo cittadino - questo obiettivo è stato raggiunto grazie all'impegno e all'attenzione del Presidente del Consiglio regionale, che ha presentato, unitamente al sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio regionale e alla Presidente della Commissione speciale Montagna, un ordine del giorno collegato all'assestamento di bilancio a sostegno del progetto. A loro vogliamo rivolgere il nostro personale ringraziamento". L'impegno che riqualifica di fatto Magreglio e tutta l'area del Santuario e del Museo, rientra nel pacchetto dei 3,5 miliardi di Regione Lombardia sulla legge 9 approvati nell'assestamento di bilancio.

"Non potevamo fare un regalo più bello a Fiorenzo Magni per il suo Centenario - ha detto il presidente della Fondazione Ghisallo, Antonio Molteni - la mostra, come avevamo promesso, che racconta attraverso innumerevoli testimonianze fotografiche e giornalistiche, Magni grande uomo fra i grandi (grandi campioni e uomini come Bartali e Coppi) e questo annuncio che ci dà fiducia per una ripresa non facile delle attività legate al Museo e al comune di Magreglio, in un'ottica di miglioramento dei servizi e delle strutture dedicate alla passione del ciclismo e alla valorizzazione della storia delle due ruote".