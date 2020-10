Caso Gregoretti: Salvini in tribunale, gup convoca Conte, Di Maio e Lamorgese/Adnkronos

03 ottobre 2020 a

Catania, 3 ott. (Adnkronos) - (Dall'inviata Elvira Terranova)- Il Palazzo di giustizia di Catania sembra da lontano un'astronave. Il grosso edificio, che di solito brulica di avvocati, magistrati, personale giudiziario, è blindato e guardato a vista da decine di poliziotti e carabinieri. Oggi è chiuso al pubblico. Non può entrare nessuno. E' il giorno di Matteo Salvini, il leader della Lega accusato di sequestro di persona e abuso d'ufficio per avere tenuto a bordo della nave Gregoretti, nell'estate del 2019, 131 migranti soccorsi in mare. Salvini, che allora era ancora a capo del Viminale, aveva rigettato la richiesta di sbarco in un porto italiano. Ma secondo l'accusa avrebbe "abusato dei suoi poteri privando della libertà personale 131 migranti a bordo dell'unità navale Gregoretti della guardia costiera italiana dal 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio", quando fu disposta l'autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, nell'ambito di un accordo per la distribuzione dei migranti in altri cinque paesi Ue.

Ma è anche il giorno del premier Giuseppe Conte, dei ministri Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese, e degli ex ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta, tutti chiamati a deporre dal gup di Catania Nunzio Sarpietro tra il 20 novembre e il 4 dicembre. Una decisione che Salvini accoglie con un sorriso."Adesso sarà qualcun altro a dover spiegare quello che ha fatto...", dice...