Maltempo: Boccia, 'vicini a Regioni colpite, massima collaborazione istituzionale'**

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Ho sentito al telefono i presidenti Alberto Cirio e Giovanni Toti e espresso loro la massima vicinanza del governo. Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e tutti i territori colpiti dalle alluvioni che si sono abbattute su parte del nord ovest del Paese hanno tutto il nostro supporto. Il governo è al fianco delle Regioni colpite, la Protezione civile è al lavoro dai primi istanti. Siamo pronti ad intervenire in ogni modo per rispondere in tempo reale ad ogni necessità con la massima collaborazione istituzionale". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.