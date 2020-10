Dante: Mattarella, 'racconta umanità fragile che cerca senso e felicità'**

03 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "La potente visione poetica dantesca dell'ultraterreno ha ispirato opere letterarie, figurative, musicali, teatrali e cinematografiche. Dante non è solo una pietra miliare della letteratura mondiale. Ne è anche una pietra di paragone, che svela e distingue l'oro autentico da quello falso. E, anche, se vogliamo, una pietra di scandalo. Lo scandalo del racconto, senza veli o infingimenti, di un'umanità fragile, in perenne e faticoso cammino alla ricerca di senso e di felicità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del "Concerto per Dante" al Quirinale.

"Al netto della complessità, delle potenti raffigurazioni allegoriche, della sofisticata costruzione letteraria, la Commedia -ha ricordato il Capo dello Stato- parla, all'uomo, dell'uomo. È uno specchio di passioni, cadute, aspirazioni e ambizioni. Un viaggio senza tempo e senza spazio che attraversa, come un bisturi affilato, i recessi più misteriosi dell'animo umano. Come ha notato con estrema finezza Thomas Stearns Eliot, 'La Divina Commedia esprime nell'ambito dell'emozione tutto ciò che, compreso tra la disperazione della depravazione e la visione della beatitudine, l'uomo è capace di sperimentare'".