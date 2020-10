Dante: Mattarella, 'ha illuminato il mondo di bellezza, passione e coraggio'**

03 ottobre 2020 a

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Ha scritto Jorge Luis Borges, lettore attento e devoto di Dante: 'La Commedia è un libro che tutti dovremmo leggere. Non farlo significa privarci del dono più grande che la letteratura può farci'. Possiamo allora ben dire, con la fierezza dei figli, che lo spirito dantesco si è irradiato, dall'Italia al mondo, illuminandolo di poesia, di bellezza, di passione, di coraggio". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del "Concerto per Dante" al Quirinale.