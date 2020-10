03 ottobre 2020 a

Catania, 3 ott. (Adnkronos) - "E' normale che l'unica presenza politica oggi in piazza contro di me era il Pd? Ma manco in Venezuela un partito di governo aderisce a una manifestazione di piazza che vede a processo il leader dell'opposizione". Così il leader della Lega Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Catania, dopo l'udienza preliminare sul caso Gregoretti.