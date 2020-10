Terranova Italian Yacht sbarca al Salone Nautico di Genova con la nuova navetta T85

02 ottobre 2020 a

a

a

(Genova, 2 ottobre 2020) - Una navetta di 26 m pensata per rubare il cuore di ogni armatore che voglia godersi la libertà di vivere il mare con ogni comfort: con la nuovaT85 la bergamasca

«Realizza i tuoi sogni» è infatti il mantra del presidente e fondatore Massimigliano Zilioli, che vale tanto per sé quanto per i clienti: «è molto emozionante essere qui a Genova e mostrare il risultato delle nostre fatiche, una navetta che coniuga comfort, eleganza nel design e ottime prestazioni».

Sia per consumi che per silenziosità, infatti, la T85 si avvicina molto a livello di comfort class, garantendo un soggiorno sempre piacevole all'armatore. In un range di crociera tra gli 8 e i 10 nodi i consumi restano sotto i 30 litri/ora, mentre per velocità più elevate come gli 11-12 nodi i motori consumano 75 litri/ora: ottime prestazioni per un dislocante, progettato per tenere il mare in ogni condizione.

«La linea così particolare - continua Zilioli - ben si sposa con il design dalle linee moderne e asciutte che proponiamo. In più la gestione degli spazi è un nostro punto di forza, perché questa struttura consente anche la più totale personalizzazione: la nostra è una linea custom, dove l'armatore può esprimere le sue preferenze per una navetta pensata su misura per lui e le sue esigenze».

Oltre alla T85 il cantiere Terranova propone anche le T88, T90, T100 e T108, modelli già presenti nella rosa del brand, ma non si ferma a questo: l'esperienza con la personalizzazione viene impiegata anche nel refit di yacht che necessitano un ammodernamento, anche se il vero cuore dell'attività è lo sviluppo di nuovi modelli.

A questa navetta, infatti, l'anno prossimo si aggiungerà un nuovo modello sui 30 metri, a cui il team di Terranova ha già iniziato a lavorare: «siamo un cantiere giovane, nato nel 2015, ma le

maestranze hanno grande esperienza - conclude Zilioli - io ci metto l'entusiasmo, la passione per il mare e l'etica del lavoro tipica di Bergamo per dar vita al sogno di una vita passata in mare».

Lo stand di Terranova Italian Yacht si trova al pontile H numero 135, dove è possibile visitare la T85 accolti dal caloroso benvenuto di Zilioli e tutto lo staff, osservando le linee pulite dell'esterno e saggiando con mano la qualità dell'arredo e dell'interior design, immaginandosi già in mezzo al mare alla guida di questa meraviglia della nautica.

Per maggiori informazioni

Sito web:

Responsabilità editoriale di Img Solutions srl per Sergio Lombi