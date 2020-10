Sud: Conte, 'ci sono condizioni per svolta, sarà avamposto rilancio Italia'

02 ottobre 2020 a

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Da questo palco si sono sentite molte lodevoli intenzioni, molti apprezzabili propositi che però si sono scontrati con la dura realtà del Sud, che ha visto il Sud allontanarsi ancor di più dalla vita produttiva del Paese. Allora perché oggi deve essere cambiato qualcosa? Oggi ci sono le condizioni per realizzare finalmente una svolta. E il motivo è che non è mai successo che si sia offerta a noi un'occasione unica, senza precedenti, non solo di incidere sul divario Nord-Sud ma per fare del Sud l'avamposto del rilancio dell'Italia intera". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla Fiera del Levante di Bari.

"I 209 miliardi del Recovery Fund sono senza precedenti - rimarca il presidente del Consiglio - poi ci sono i fondi di sviluppo e coesione, quelli strutturali e i fondi del programma React Eu". Per il Sud si delinea "la possibilità di scrollarsi di dosso gli stereotipi che lo dipingono come terra di rassegnazione e sfiducia, priva di futuro. In sostanza come una causa persa. Il riscatto del Sud può realizzarsi adesso, ci sono le condizioni perché non sia più vittima del suo passato ma padrone del suo futuro", ha aggiunto Conte.

"L'Italia intera può recuperare la visione e lo status di potenza mondiale, se si riparte dalle regioni del Sud. Nessuno può permettersi di esportare efficacemente le proprie produzioni se non esporta al Sud. Se il Sud cresce alzerà la crescita di Centro e Nord", ha rimarcato ancora il premier.