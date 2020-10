Riparte 'Pinktober', raccolta fondi per la ricerca sul tumore al seno

02 ottobre 2020 a

Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) - Come ogni ottobre da oltre vent'anni Hard Rock Cafe International organizza la campagna Pinktober* finalizzata a sostenere la ricerca sul tumore al seno e a diffondere informazione sul tema. Gli Hard Rock Cafe di Firenze Roma e Venezia, in coordinamento con Hard Rock Heals Foundation*, parteciperanno per tutto il mese di ottobre alla raccolta fondi attraverso la vendita di merchandise in edizione limitata, come la speciale mascherina protettiva e la spilla Hard Rock, entrambe con il simbolo del fiocco rosa. Tutti i prodotti saranno acquistabili nei Rock Shop italiani o dal sito https://shop.hardrock.com.

"Nonostante il 2020 sia un anno caratterizzato da grandi emergenze, è fondamentale non trascurare temi importanti quali l'informazione e la ricerca sul tumore al seno", dichiara Jon Lucas, direttore operativo di Hard Rock International. "Noi siamo orgogliosi di poter continuare a fornire un pieno supporto alla causa, avendo raccolto negli anni oltre 7 milioni di dollari a livello globale per aiutare a diffondere un messaggio di speranza e coraggio tra tutte le pazienti, le sopravvissute e le loro famiglie".

La campagna a favore della lotta al tumore al seno - ricorda una nota - rappresenta una delle principali declinazioni dell'impegno da sempre espresso da Hard Rock per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone, delle minoranze e delle comunità di tutto il mondo, come richiamato anche dai suoi motti fondativi: "Love All - Serve All" e "Take Time to Be Kind".