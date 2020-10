Regione Calabria partecipa alla 60ma edizione del Salone Nautico di Genova

02 ottobre 2020 a

Catanzaro, 2 ott. (Adnkronos) - "Le eccellenze della nautica da diporto calabrese sono a Genova per partecipare alla più prestigiosa vetrina italiana del settore. La Regione Calabria è infatti presente al Salone Nautico di Genova, quest'anno alla 60esima edizione, che si concluderà il prossimo 6 ottobre". E' quanto si legge in una nota della Regione Calabria, che poi prosegue: "Su uno stand di 800 metri quadrati, in una posizione di strategica visibilità, proprio all'ingresso del Salone, la Calabria esporrà una numerosi modelli delle prestigiose imbarcazioni prodotte nei cantieri dei più importanti armatori calabresi. A questi si aggiunge anche la partecipazione di due produttori di accessoristica nautica, un settore di nicchia ma in continua espansione. L'occasione sarà anche quella di promuovere i porti turistici calabresi presso il pubblico del Salone, costituito da stakeholders, buyers, imprenditori del settore della nautica da diporto. A cominciare da quello di Tropea, perla del mare calabrese amata anche all'estero, che quest'anno è stata candidata a Capitale Europea della Cultura 2022".

Strategica, inoltre, prosegue la nota, "la rappresentanza degli altri porti turistici calabresi che ottimi risultati hanno registrato anche nell'appena conclusa stagione estiva, e che hanno partecipato all'iniziativa, come Laghi di Sibari, Roccella, Cariati, Crotone, Cetraro e Vibo Valentia. Parteciperanno al Salone, ospiti della Regione, anche i principali attori della nautica calabrese, come charter, circoli velici, scuole di surf".

Per l'assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo Economico della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, "dopo la fase di lockdown in cui siamo intervenuti con tutte una serie di misure per mitigare gli effetti economici dell'emergenza sanitaria e per rilanciare la stagione turistica, sostenendo le strutture ricettive e le attività economiche, ci stiamo occupando del futuro delle nostre attività produttive per mantenere e creare nuove opportunità di lavoro vero. Ripartiamo dalla partecipazione al Salone nautico di Genova, accogliendo le richieste delle imprese della nautica calabrese, un comparto di cui l'intera regione deve essere orgogliosa per la qualità delle produzioni che hanno portato alcuni marchi ad essere leader del mercato e a confrontarsi ad armi pari con competitori internazionali".

Un settore, conclude Orsomarso, "che impiega centinaia di addetti, e crea opportunità di lavoro per migliaia di persone nell'indotto. Con la nostra presenza a Genova intendiamo consolidare questo mercato, non solo mettendo in mostra le migliori produzioni della nostra cantieristica, ma anche per far conoscere ai diportisti di tutta Italia, e non solo, l'offerta della portualità calabrese, sulla quale siamo impegnati sia per il miglioramento dei servizi, sia per aggiungere nuovi porti alla rete di quelli esistenti".