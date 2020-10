Michael Kors celebra lo spirito di comunità con una nuova campagna condotta dai dipendenti

02 ottobre 2020 a

NEW YORK, 2 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Michael Kors è lieta di presentare la campagna Watch Hunger Stop 2020, intitolata FOOD IS LOVE – SHARE YOUR HEART i cui protagonisti in questa tornata sono un gruppo eterogeneo di dipendenti del brand.

Mostrando una netta propensione per il rinnovato senso di connessione e lo spirito di comunità ispirato dalla pandemia globale, Kors ha cercato in casa propria i talenti per la sua ultima campagna Watch Hunger Stop, l'iniziativa filantropica di lungo corso portata avanti dal brand in collaborazione con il Programma Alimentare Mondiale (WPF) delle Nazioni Unite. Famosa per la sua lunga lista di celebri ambasciatori, tra cui Kate Hudson, Halle Berry e Lupita Nyong'o, quest'anno la campagna si concentra invece sui dipendenti Michael Kors a tutti i livelli dell'organizzazione, persone che si sono offerte di sostenere ulteriormente la causa posando di fronte alla fotocamera.

Le immagini, scattate da Menelik Puryear con sfondi dai colori brillanti e arricchite con foto still-life di frutta e verdura, sono un'espressione esuberante e profonda della collaborazione e dell'impegno profuso dai dipendenti di Kors. Il personale è ritratto con i modelli Watch Hunger Stop 2020 in edizione speciale: una t-shirt bianca LOVE in cotone biologico 100%, 35 €, e una borsa tote in denim blu, 75 €, realizzata con 25% poliestere riciclato Repreve®. Entrambi sono decorati con una toppa appositamente disegnata a forma di cuore con la scritta 'love' in rosso. Tutti i profitti della vendita della t-shirt e della borsa sono devoluti al WFP.*

"L'idea alla base di Watch Hunger Stop è sempre stata quella di collegare le comunità, condividere e concentrare le nostre risorse, le nostre voci e la nostra attenzione per risolvere il problema della fame. Ora, di fronte a questa pandemia globale, vediamo quanto siamo tutti interconnessi, e questo ha rafforzato la mia convinzione che tutti vogliamo fare del bene e fare la differenza nel mondo", afferma Kors. "Fare i provini e fotografare i nostri dipendenti per questa campagna è stato davvero speciale. Ci hanno raccontato il loro orgoglio per aver lavorato a Watch Hunger Stop nel corso degli anni e il loro desiderio di aiutare chi ne ha bisogno".

Il coinvolgimento è fondamentale per la marcia verso l'obiettivo Fame Zero: la campagna Watch Hunger Stop di quest'anno include iniziative innovative e invitanti sui social media. Su Instagram è disponibile un effetto speciale della fotocamera (noto anche come "filtro"), "Share Your Heart", che consente a ogni utente di entrare a far parte della comunità e diffondere il messaggio d'amore. Per ogni post che utilizza il filtro "Share Your Heart", l'azienda donerà 50 pasti al WFP.* Il filtro si trova sul profilo Instagram @michaelkors nella sezione Filtri. Il marchio continua inoltre a incoraggiare le persone a "indossare e condividere". Per ogni selfie, video o Reel in cui si indossa la T-shirt o la borsa tote LOVE pubblicato su un account Instagram pubblico utilizzando l'hashtag #WatchHungerStop, verranno donati 50 pasti al PAM.*

Giunta ora al suo ottavo anno, la campagna Michael Kors Watch Hunger Stop intende specificamente aiutare il WFP a garantire le mense scolastiche, indispensabili per i bambini che vivono in quelle regioni del mondo caratterizzate da uno stato di insicurezza alimentare. È entusiasmante annunciare che quest'anno Watch Hunger Stop ha raggiunto un importante traguardo: garantire 20 milioni di pasti scolastici attraverso l'iniziativa del WFP per la distribuzione dei pasti nelle scuole, un risultato reso possibile dallo straordinario supporto e dalla generosità degli amici di tutto il mondo. Il brand guarda con orgoglio e ottimismo alla prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo Fame Zero del WFP.

La t-shirt e la borsa tote LOVE saranno disponibili online e in negozi Lifestyle Michael Kors selezionati in tutto il mondo a partire dal 1° ottobre 2020. Michael Kors devolverà tutti i profitti derivanti dalla vendita delle T-shirt e delle borse tote LOVE tramite i canali ufficiali Michael Kors al Programma Alimentare delle Nazioni Unite (WFP)* per sostenere i bambini bisognosi. Per tutto il mese di ottobre, i clienti Michael Kors potranno effettuare una donazione al WFP presso negozi selezionati Michael Kors in tutto il mondo. Con soli 5 dollari è possibile nutrire un bambino a scuola per un mese. Oppure visitare WatchHungerStop.com e seguire il link sullo schermo per donare direttamente al WFP (solo in alcuni Paesi).

*DETTAGLI DEL PROGRAMMA: per ogni t-shirt o borsa tote Watch Hunger Stop acquistata presso un negozio Michael Kors o dal sito web ufficiale Michael Kors, Michael Kors devolverà al WFP l'intero profitto (pari al valore medio di 100 pasti o 25 USD). Per ogni selfie con la t-shirt o la borsa LOVE di Watch Hunger Stop pubblicato su un account Instagram pubblico e taggato con #WatchHungerStop, Michael Kors donerà al WFP 50 pasti (pari a 12,50 USD). Per ogni selfie pubblicato su un account Instagram utilizzando il filtro "Share Your Heart", Michael Kors donerà al WFP 50 pasti (pari a 12,50 USD). Michael Kors donerà fino a due milioni di pasti al PAM fino al 30/09/2021. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a WFP USA, un ente di beneficenza statunitense 501(c)(3) che sostiene i programmi del WFP. Il WFP non sponsorizza alcun prodotto o servizio.

Informazioni su Watch Hunger StopWatch Hunger Stop, istituita nel 2013, raccoglie fondi e svolge campagne di sensibilizzazione per contribuire a raggiungere un mondo dove non si soffra la fame. Partner del brand nell'iniziativa è il Programma Alimentare Mondiale (WFP) delle Nazioni Unite e i fondi sono destinati a sostenere il programma del WFP relativo ai pasti scolastici. Nel 2015 Michael Kors è stato nominato ambasciatore di buona volontà del WFP; nel 2016 gli è stato conferito il McGovern-Dole Leadership Award da parte di WFP USA per l'impegno profuso nell'evidenziare e alleviare la crisi alimentare.

Informazioni su Michael Kors Michael Kors è uno stilista pluripremiato di fama mondiale, creatore di accessori e prêt-à-porter di lusso. L'azienda che porta il suo nome è nata nel 1981 e attualmente crea prodotti con i marchi Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors e Michael Kors Mens. Tra questi troviamo accessori, capi prêt-to-porter, calzature, tecnologia indossabile, orologi e una linea intera di profumi. I negozi Michael Kors si trovano in alcune delle città più prestigiose del mondo. Inoltre, Michael Kors ha boutique digitali in Nord America, Europa e Asia, per offrire ai clienti un'esperienza omnicanale senza soluzione di continuità.

Informazioni sul Programma alimentare mondialeIl Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite è la più grande organizzazione umanitaria al mondo che salva vite umane in situazioni di emergenza, costruisce prosperità e crea un futuro sostenibile per chi è sopravvissuto ai conflitti, alle catastrofi e alle conseguenze del cambiamento climatico.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:Dinesh KandiahVice Presidente, Global Marketing and CommunicationsMICHAEL KORST: 917.934.2427E-maill: [email protected]

