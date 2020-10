Leonardo: Profumo, 'supercomputer genovese aumenterà nostre capacità'

02 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Al computer che installeremo a Genova lavoreranno 30 ricercatori che stiamo assumendo oltre ai ricercatori interni. Tutto questo aumenterà le nostre capacità: vediamo un circuito positivo che continuerà a far crescere Leonardo in questa città". Così, in un'intervista al 'Secolo XIX', è l'ad di Leonardo Alessandro Profumo.

Secondo Profumo gli imprenditori italiani "devono avere la capacità di costruire con il Governo nuovi percorsi di sviluppo per la crescita del Paese". Proprio come il nuovo mega computer che l'azienda inaugurerà a Genova il prossimo 15 ottobre che avrà una potenza in grado di sviluppare 5 milioni di miliardi di operazioni al secondo.