La Lega Navale Italiana al 60° Salone di Genova

Genova, 1 ott. (Adnkronos) - Anche quest'anno, nonostante le tante difficoltà causate dall'emergenza Covid, la Lega Navale Italiana ha partecipato con un suo stand al Salone Nautico di Genova, giunto alla sua 60ª edizione. Nella giornata inaugurale, presso il The Breitling Theatre del Salone, si è tenuto l'incontro dal titolo “Lega Navale Italiana: cultura, sport e sociale, la base nautica per Enti e associazioni del Terzo settore”. Un evento al quale hanno preso parte l'Amm. Donato Marzano (Presidente della Lega Navale Italiana) e Umberto Verna (Consigliere Nazionale della Lega Navale Italiana), che hanno posto l'attenzione sull'importanza della Lega Navale come riferimento per il terzo settore.

"E' importante per la Lega Navale Italiana -ha dichiarato il Presidente Marzano- essere presente a manifestazioni come questa, che hanno il mare al centro dell'attenzione, in tutti gli aspetti sociali, economici, sportivi, ambientali e diportistici. Particolare attenzione la Lega Navale sta rivolgendo alla nautica sociale, per consentire ad un sempre maggior numero di italiani di vivere il mare, anche se diversamente abili o in condizioni economiche disagiate".

Verna ha precisato come tale evento abbiamo "presentato quello che potrebbe essere il futuro della Lega Navale Italiana nel sociale, come supporto nautico alle associazioni del terzo settore che operano negli ambiti del disagio sociale, dell'invecchiamento attivo e recupero sociale in ambito di pene alternative".