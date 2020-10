L'ex Udeur Cusumano: "Da Di Battista valutazioni azzardate"

02 ottobre 2020 a

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Non commento valutazioni un po' azzardate. Posso dire però che l'Udeur è stata l'evoluzione più modesta di un grande progetto che era quella del Presidente Francesco Cossiga con l'Udr e ha rappresentato, nella sua dimensione minore, un solido sostegno al governo Prodi che, senza l'Udeur, probabilmente, non avrebbe, all'epoca, avuto la maggioranza e non avrebbe vinto le elezioni politiche. L'Udeur, come capita a tutti i partiti, partecipava alla fase di rinnovo delle pubbliche istituzioni. Lo dice, all'Adnkronos, l'ex esponente dell'Udeur, Stefano Cusumano, detto Nuccio, commentando

L'ex senatore precisa di non volere fare polemiche ma allo stesso tempo sottolinea "Di Battista è libero di dire quello che vuole se gli torna comodo e utile paragonare il declino dei Cinquestelle alle dimensioni piccole dell'Udeur. Non voglio entrare in una polemica inutile, lui è un leader del suo Movimento, ha una sua popolarità, e esprime un pensiero forte che fa emergere tutte le criticità del suo Movimento", conclude.