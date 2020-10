Fisco: Conte, 'rivedere pressione fiscale priorità, contrastare il sommerso'

02 ottobre 2020 a

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Un sistema fiscale più equo, efficiente, trasparente e di facile comprensione: non solo rivedere la pressione fiscale, che è un nostro obiettivo, ma offrire una riforma organica, anche grazie al digitale, che attraverso un accorto sistema di incentivi spinga progressivamente tutte le transazioni in chiaro, recuperando tutta l'economia sommersa. L'economia sommersa ci fa male, ecco perché vogliamo un fisco amico di imprese e cittadini che ci consenta di pagare in modo chiaro e trasparente e di pagare tutti meno". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari.