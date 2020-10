Coronavirus: Zampa, 'possibile obbligo mascherine all'aperto in tutta Italia'

02 ottobre 2020 a

Bari, 2 ott. (Adnkronos Salute) - "Si potrebbe decidere di usare le mascherine all'aperto di fronte alla ripresa di focolai. Ci si sta pensando da molte parti. Ieri abbiamo avuto un aumento secco di più di 500 casi e dobbiamo fare in modo che il sacrificio enorme che abbiamo fatto come Paese tutti insieme dia risultati permanenti". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, rispondendo a Bari a una domanda dei giornalisti circa la possibilità che venga assunto un provvedimento nazionale che preveda l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, dopo che oggi anche il Lazio ha emnato un'ordinanza in tal senso.

"Se oggi l'Italia può vantare numeri così radicalmente diversi dal resto d'Europa - aggiunge Zampa - è perché siamo stati molto rigorosi. Quindi di fronte a una ripresa molti sindaci e presidenti di Regione stanno andando in questa direzione. Il Governo valuta settimana per settimana e non è da escludere”.