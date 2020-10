Coronavirus: Conte, spinta Ue per 200-300 mln dosi vaccino, sarà per tutti, Europa cuore grande

02 ottobre 2020 a

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Ci siamo confrontati con Ursula Von Der Leyen e la Commissione. L'Italia ha lavorato in prima linea e oggi possiamo dire che con l'Ue stiamo finanziando sette gruppi farmaceutici che stanno moltiplicando le linee di produzione dei vaccini, a prescindere da chi arriverà per primo. Questo ci consentira' di poter predisporre da subito - abbiamo già firmato i contratti - 200 o 300 milioni di dosi, che riguarderanno non solo i cittadini europei ma anche Paesi a reddito medio e basso perché l''Europa ha un cuore grande". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari.