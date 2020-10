Caso Gregoretti: Salvini, 'mio processo violenza a Costituzione'

02 ottobre 2020 a

Catania, 2 ott. (Adnkronos) - "Giulia Bongiorno dice che è un precedente pericoloso non per Matteo Salvini, ed è vero, ma per chi verrà dopo di me, perché qualcuno, accecato dall'odio per me e per la Lega, ha deciso di risolvere in tribunale una controversia politica. Ma domani chiunque rischia lo stesso: il ministro della Scuola, il ministro del Lavoro, il ministro dei Trasporti, il ministro dell'Agricoltura, se facesse qualcosa che la maggioranza politica del momento ritenesse illegale, cosa fai, mandi a processo mezzo governo? E' un problema per le Istituzioni, è una violenza alla Costituzione". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Catania da Maria Giovanna Maglie.