"Learn Italy Usa" incorona il performance coach Dario Silvestri: Premiazione alla Camera dei Deputati

(Torino 2 ottobre 2020) - “Un premio a Dario Silvestri in qualità di autore del libro best seller ‘Il potere del cambiamento' e come uno dei più importanti ed efficaci performance coach, lavora con top player del campionato di serie A, premier League e atleti di élite, come con importanti ceo della più grandi multinazionali”. Ecco la motivazione del premio al coach torinese, da parte di Learn Italy Usa, agenzia culturale e di promozione di New York, che esporta l'italianità. Per il decennale dalla fondazione, è stato assegnato il "Learn Italy Anniversary International award", tra i vincitori, premiati alla Camera, proprio Silvestri. La premiazione è stata anche l'occasione per sottolineare quanto il cambiamento sia una forza essenziale per riprendersi dalla pandemia. L'evento, che si è tenuto il 24 settembre alle 17.30, è stato organizzato da Massimo Veccia fondatore Learn Italy, importante player di progetti Italia - Usa con sede a New York alla presenza dei deputati Fucsia Nissoli Fitzegerald e Maria Spilabotte. Dario Silvestri è riconosciuto internazionalmente come uno dei maggiori esperti nell'ambito del miglioramento della performance. È coach e imprenditore, ha fondato un gruppo di aziende in costante crescita e lavora nell'ambito dello sport professionistico con atleti ai massimi livelli, imprenditori e Ceo, che supporta quotidianamente nello sviluppo della performance. Durante l'evento sono stati premiati anche il giornalista di Mediaset Luca Rigoni, il direttore Rai Italia Marco Giudici e l'imprenditore e conduttore televisivo Marco Panella. Tra le motivazioni del riconoscimento a Silvestri quello si essere una “eccellenza di una Torino che va oltre i confini nazionali e che struttura e investe su progetti volti a valorizzare le potenzialità di questo territorio nel mondo". Il libro parte con la prefazione di Giorgio Chiellini: "Sono cambiato giorno dopo giorno con un unico grande obiettivo: migliorare costantemente me stesso", scrive il capitano della Juventus e della Nazionale di calcio che racchiude in questa frase una grossa parte del segreto del suo successo. Silvestri parte dal suo percorso di vita per mettere a disposizione il suo metodo che ha riscosso successo tra atleti e imprenditori. Un libro non teorico ma pratico, e proprio per questo apprezzato in tutti gli ambienti professionali, oltre che dalle presone che vogliono affrontare la loro vita in un modo diverso per raggiungere i propri obiettivi. "E' un manuale per affrontare e capire il cambiamento necessario nella nostra vita, sia personale sia professionale. Lo definisco un manuale - spiega Silvestri - perché vuole essere molto concreto e per questo si divide in 7 passi. Un libro che serve a supportare il percorso che ogni persona si trova ad affrontare nella propria vita relativo al cambiamento sia attivo sia passivo. Tante volte dobbiamo cambiare qualche elemento per raggiungere obiettivi e successo, altre volte, invece, dobbiamo gestire gli impulsi che vengono da fuori e che spesso non siamo pronti ad affrontare". Per Silvestri il momento di cambiare è ora: "Uno degli strumenti più importanti per ottenere ciò che meritiamo è la mente, che può seguire in modo perfetto il programma sbagliato, come un computer. Quindi dobbiamo correggere il programma. Un altro argomento essenziale è la decisione: dobbiamo capire cosa vogliamo cambiare e solo dopo possiamo iniziare a farlo. Il blocco principale, invece, è la realtà esterna. Seguiamo i condizionamenti sociali - dice Silvestri - una ruota che porta distante da noi stessi e dalla nostra felicità”.

Learn Italy Usa è una agenzia culturale e di promozione di New York, che esporta la migliore italianità, partendo da lingua e cultura, negli Stati Uniti e in particolare a New York. "Ogni anno Learn Italy presenta i nuovi progetti in un appuntamento pubblico istituzionale alla presenza dei partner, di alti rappresentanti delle istituzioni, giornalisti e media – spiega il fondatore, Massimo Veccia -. Oltre alla premiazione che facciamo dando un riconoscimento a persone che negli Usa rappresentano l'Italia in maniera egregia, abbiamo sentito la volontà di consegnare un encomio anche ai nostri partner italiani e da questo nasce l'idea del premio consegnato alla Camera dei Deputati. Con il board abbiamo deciso di coinvolgere Dario Silvestri per la sua attività imprenditoriale e formativa”. Il performance coach ha in programma per i prossimi mesi importanti novità, a partire da una opportunità unica per cambiare la propria vita e trovare la mentalità giusta per realizzare i propri sogni e raggiungere il successo che si vuole. Il 23 e 24 gennaio 2021, infatti, sarà a Torino, nella prestigiosa sede del PalaAlpitour di corso Filadelfia, per una full immersion che assicura di offrire la chiave della propria svolta per sempre. Quello che propone è l'evento per la crescita personale numero 1 in Italia, un appuntamento estremamente raro e una grandissima opportunità che non si ripeterà facilmente. Due giorni per lavorare su sé stessi. "Nella nostra vita abbiamo sogni, abbiamo progetti e vogliamo raggiungere risultati ma molto spesso ci capita di non riuscire a farlo. Perché? Perché siamo pieni di condizionamenti, di limiti, paure, sensi di colpa. Le persone che ci stanno intorno spesso non fanno il tifo per noi, non sono nella nostra squadra. Ma troppo frequentemente continuiamo ad ascoltarle. Abbiamo la volontà di raggiungere obiettivi molto importanti ma non riusciamo a farlo, rimaniamo bloccati, ci sentiamo bloccati. Non riusciamo ad attingere correttamente al nostro potenziale e in molti casi il nostro potenziale non lo riconosciamo proprio”, spiega Dario Silvestri. Il coach si propone come alleato indispensabile per superare tutto questo e ripartire azzerando “i vecchi programmi” e proiettandosi verso un futuro di successi. "Se ogni giorno vi vedere uguali è un problema da affrontare. Anche perché nella vita ogni giorno non sarete uguali, il tempo passa e le cose cambiano. Se voi non cambiate non andrete da nessuna parte", spiega Silvestri. Anche perché tante volte dobbiamo cambiare qualche elemento per raggiungere obiettivi e successo, altre volte, invece, dobbiamo gestire gli impulsi che vengono da fuori e che spesso non siamo pronti ad affrontare. Una mentalità vincente, riconosciuta anche grazie al "Learn Italy anniversary international award" che certifica proprio il successo di un metodo nato in Italia ma riconosciuto a livello internazionale come esperienza formativa ai massimi livelli che garantisce risultati concreti.

Per maggiori informazioni su Dario Silvestri: