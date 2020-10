'La resistencia', a lezione di business con il 'lupo di Wall Street' Jordan Belfort

02 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 2 ott. (Labitalia) - Il lupo di Wall Street, Jordan Belfort, arriva sugli schermi italiani con una lezione di business. Avrebbe dovuto essere presente ad un grande evento dal vivo organizzato a Lugano dall'imprenditore digitale Mik Cosentino, prima che il Covid sconvolgesse il mondo intero. Evento però non annullato, nonostante i 700 biglietti già venduti, ma soltanto rinviato e riorganizzato in accordo con tutte le normative anti-Covid.

Cosentino ha, infatti, comunicato che porterà Jordan Belfort in video nella tre giorni del 30-31 ottobre e 1° novembre con un summit virtuale e totalmente interattivo, La resistencia, garantendo così a tutti la possibilità di partecipare comodamente da casa senza spese di viaggio e pernottamento.

I partecipanti avranno, quindi, l'opportunità di ascoltare dalla viva voce di Jordan Belfort in persona le esperienze di vita che l'hanno reso un'autorità mondiale in materia di finanza, ma soprattutto le tecniche da lui stesso utilizzate per affermarsi come uno dei massimi esperti mondiali in materia di finanza e vendita. Saranno presenti anche personaggi del mondo dell'imprenditoria internazionale come Dan Lok e Frank Kern, che assieme a Cosentino e Belfort tratteranno tematiche sempre più importanti per chi vuole digitalizzare il proprio business come produttività, biohacking, vendita, mindset e comunicazione.