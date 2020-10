Rubrica Speakers' Corner con Pino Aprile

01 ottobre 2020 a

(Milano, 01/10/2020) - Presentazione del libro “Il Male del Nord”

Incontro con l'autore

Mercoledì 7 ottobre - Ore 16.30. Live su Facebook e YouTube

Milano, 1° ottobre 2020 - Torna la rubrica Speakers' Corner del

Questa nuova pubblicazione di Pino Aprile diventa un'occasione per commentare la gestione dell'emergenza Coronavirus a Nord e a Sud con un approccio inedito e interessante. Il giornalista, infatti, ripercorre l'epidemia di Covid attuando un ribaltamento di prospettiva: si chiede in particolare cosa sarebbe accaduto se i focolai del Nord si fossero verificati a Sud e -di conseguenza- come sarebbe stata affrontata la questione a livello politico e mediatico in un simile scenario.

Se ne parlerà nel corso dell'incontro di presentazione del libro “Il Male del Nord”, di Pino Aprile che sarà possibile seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

