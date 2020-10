Riforme: Parlamento uno e trino, ecco la proposta del Pd

01 ottobre 2020 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Un Parlamento uno e trino". Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera, sintetizza così la proposta di riforma istituzionale elaborata dal partito e presentata questa mattina dal segretario, Nicola Zingaretti, nella sede Dem. Parlamento uno, perchè in seduta comune darà e toglierà la fiducia al governo; si esprimerà sulla legge di Bilancio; sull'autorizzazione all'indebitamento; sulla conversione dei decreti legge; sulle ratifiche dei Trattati internazionali; sulle comunicazioni del presidente del Consiglio prima e dopo i Consigli europei.

Ma anche Parlamento trino, in un contesto di bicameralismo temperato, che vedrà il Senato, integrato da 21 rappresentanti delle Regioni, pronunciarsi sulla valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sui territori; esercitare i poteri oggi in capo alla commissione bicamerale per le Questioni regionali, che viene abolita; essere titolare del potere di inchiesta parlamentare.

Alla Camera invece l'approvazione in via definitiva di tutti i disegni di legge, esclusi quelli riservati al Parlamento in seduta comune, nonché quelli relativi a leggi di revisione della Costituzione, alle altre leggi costituzionali e alle leggi elettorali, approvati paritariamente da ciascuna Camera.