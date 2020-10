QVC Italia festeggia 10 anni con 'Io QVC, 10 anni di te'

01 ottobre 2020 a

Milano, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - QVC, il retailer multimediale dello shopping e dell'intrattenimento, festeggia 10 anni di presenza sul mercato italiano che si traducono in 68.367 prodotti lanciati, oltre 1.200 brand per un totale di quasi 13,6 milioni di ordini ricevuti, moltissime iniziative a sostegno dell'universo femminile, dell'imprenditoria, dell'ambiente e della ricerca. A questo successo ha contribuito il lavoro di un team che oggi conta oltre 500 dipendenti di cui il 63% donne, con un'età media di 38 anni.

Era ottobre del 2010 quando, dagli Stati Uniti, QVC è approdato in Italia e, per celebrare questo importante anniversario, invita il 1 e il 2 ottobre tutti coloro che hanno contribuito al successo del brand ad un evento unico. La community di oltre 2,5 milioni di fan, i rappresentanti dei brand, i guest, gli esponenti della stampa, gli influencer, i partner e soprattutto i suoi clienti potranno partecipare all'evento ibrido 'io QVC, 10 anni di te': due giorni ricchi di avvenimenti, fisici e digitali fruibili anche on demand, per ripercorre questi dieci anni vissuti intensamente, fra emozioni, grandi sfide e soddisfazioni.

QVC offre, attraverso il suo canale tv, 17 ore di diretta al giorno, sette giorni su sette, per 364 giorni all'anno: intrattenimento, live show e special events definiscono il format del canale, animato da 20 presenter italiani e da 330 guest che si avvicendano durante tutto l'anno, con l'obiettivo di offrire una programmazione ricca e coinvolgente.

La community, costituita per l'87% da donne, è al centro di tutto e protagonista assoluta del palinsesto e delle iniziative di QVC Italia. In questo percorso, la piattaforma e-commerce ha svolto un ruolo fondamentale. Dal dicembre 2011 ha infatti affiancato la programmazione in TV, consentendo alla piattaforma di affermarsi come un vero e proprio retailer multicanale. La web penetration, che a gennaio 2012 si attestava intorno al 7%, si è fortemente consolidata nel tempo riducendo lo scarto rispetto alla media di Qurate retail group, il gruppo al quale QVC Italia appartiene, per cui l'e-commerce vale il 60% del fatturato annuale (2019). Hanno contribuito alla crescita in rete anche i canali social, Facebook e Instagram, in primis.

Casa, cucina, moda e accessori, bellezza, gioielli ed elettronica rappresentano il cuore dell'offerta di QVC. I marchi sono selezionati fra realtà italiane e internazionali e l'offerta è andata ampliandosi nel tempo tenendo conto innanzitutto dei gusti e delle esigenze del cliente. Durante il primo anno sono stati presentati poco più di 4.300 prodotti, mentre negli utili 12 mesi le referenze introdotte sulle piattaforme sono state oltre 7.400. In questi dieci anni, la categoria home resta quella trainante, seguita da beauty in forte crescita, moda, accessori e gioielli.

La qualità del servizio è uno dei punti forti di QVC Italia che ha sempre creato relazioni vere con i suoi clienti e si definisce anche attraverso un Contact Center attivo 24 ore su 24, la possibilità di pagamento in contanti, con carta di credito oppure con il servizio rateizzato e senza interessi QPay e la restituzione del prodotto entro 30 giorni dalla consegna.

In questi dieci anni, QVC Italia ha dimostrato di essere molto più che una piattaforma di vendita e intrattenimento, sviluppando progetti concreti nell'ambito sociale e dell'innovazione a partire da QVC informa, lo spazio dedicato all'informazione, divulgazione e sensibilizzazione su temi al femminile. Grazie alla collaborazione di esperti, mentor e coach, questo format rappresenta un momento di confronto che ha l'obiettivo di diffondere messaggi di valore per favorire una nuova consapevolezza femminile.

Nell'ambito dell'innovazione QVC Italia ha ideato QVC Next, il programma che dal 2016 ricerca, sostiene e promuove realtà imprenditoriali piccole e medie, innovative e ad alto valore con un focus sulle imprese italiane, guidate da donne, a impatto sociale positivo.

La piattaforma investe su idee ambiziose, sostenibili e tangibili, dedicando loro tempo, passione e tanta visibilità, in modo da creare la giusta opportunità per trasformare una piccola azienda in una grande impresa. Dal luglio 2020 il programma supporta 'Eccellenze italiane', il nuovo format di sostegno all'imprenditoria italiana basato sullo storytelling.