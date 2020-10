Pari opportunità: Conte, 'progressi enormi ma molto ancora da fare'

01 ottobre 2020 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Venticinque anni fa, a Pechino, i leader di tutte le parti del mondo hanno affermato che 'i diritti delle donne sono diritti umani', approvando l'agenda globale più completa, trasformativa e globale per l'uguaglianza di genere mai vista. Da allora sono stati compiuti enormi progressi e dobbiamo esserne orgogliosi. Tuttavia, c'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile nei nostri Paesi". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo con un videomessaggio all'evento di alto livello in occasione del '25esimo anniversario della quarta conferenza mondiale sulle donne', nell'ambito dei lavori della 75esima Assemblea Generale Onu.