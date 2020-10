Lombardia: in calo le cooperative attive, in 10 anni -11%

01 ottobre 2020 a

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - Sono circa 11 mila le cooperative attive in Lombardia, in calo dalle quasi 19 mila nel 2018. Di queste, 1.820 sono le cooperative sociali (pari a circa il 16%), 3.461 le cooperative di costruzioni, pari al 18%, 3.303 quelle di trasporti e magazzinaggio e 2.489 i servizi alle imprese (13%). Sono i dati della Relazione informativa circa l'attuazione della l.r. 6 novembre 2015, n. 36 “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia”, esaminata oggi dal Comitato di controllo e valutazione del consiglio regionale della Lombardia, presieduto da Barbara Mazzali (FdI) e da Marco Degli Angeli (M5S).

Dal documento, illustrato da Angelo Orsenigo (Pd), emergono informazioni dettagliate riguardo alla situazione in Lombardia che vede occupati nel settore 18.656 addetti, concentrati per il 60% nella Città Metropolitana di Milano. Dai dati emerge anche che, negli ultimi 10 anni, il settore ha visto una contrazione dell'11%.

Le cooperative sociali sono per lo più presenti nelle province di Milano (27%), Brescia (15%) e Bergamo (12%). Le cooperative sociali di tipo B, ovvero quelle che svolgono attività di varia natura (agricola, industriale, artigianale, commerciale o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, si concentrano invece nelle province di Cremona e Brescia, con rispettivamente il 44% e il 40%. In questo ambito, nel 2018, hanno trovato lavoro 793 persone con disabilità.