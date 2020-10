I giovani vogliono lavorare in industrie dove l'innovazione è predominante; il settore bancario e di consulenza strategica perdono prestigio.

01 ottobre 2020 a

a

a

Amazon spicca nella classifica dei World's Most Attractive Employers 2020.

STOCCOLMA, Svezia, 1 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- La classifica Universum dei World's Most Attractive Employers mostra che gli studenti che stanno per entrare nel mondo del lavoro cercano sempre di più stabilità finanziaria e innovazione; "alti guadagni futuri" sono la priorità quando si valuta un potenziale datore di lavoro (ancora più importante rispetto al 2019); seguiti da "innovazione" soprattutto per studenti di ingegneria e IT (scelta dal 46%). Secondo tutti gli studenti intervistati, Google, Apple e Microsoft sono le tre migliori aziende. Quest'anno le aziende che hanno guadagnato più punti nella classifica sono: Amazon, Volkswagen, J.P. Morgan, Daimler AG, Philips e LVMH.

"Quest'anno c'è stato un cambiamento sostanziale nelle preferenze d'industria tra gli studenti di tutto il mondo", spiega Richard Mosley, chief strategist di Universum. "Il prestigio delle carriere in servizi professionali, nel settore bancario e nella consulenza strategica è significativamente diminuito, mentre è aumentato nelle carriere in IT, settore automobilistico ed anche nel settore manifatturiero. Quello a cui stiamo assistendo, è un forte desiderio da parte degli studenti di lavorare per industrie che sono più associate con tech ed innovazione, e che quindi stanno contribuendo al cambiamento."

Universum, il leader globale in employer branding, ha intervistato più di 235,273 studenti di economia, ingegneria ed IT nelle 12 più grandi economie del mondo, tra Settembre 2019 ed Aprile 2020. Nel sondaggio viene chiesto agli studenti quali sono le caratteristiche più importanti in un potenziale datore di lavoro, e quali sono le aziende più attraenti.

Ulteriori risultati della ricerca

World's Most Attractive Employers 2020

Classifica secondo gli studenti di economia - Top 10

Classifica secondo gli studenti di ingegneria - Top 10

Universum is an insight-driven research, consulting and activation firm specialized in employer branding. For more info & full rankings please visit: https://universumglobal.com/wmae2020/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1283774/Worlds_Most_Attractive_Employers_2020.jpg

Jonas Barck, Global CMO: [email protected], +46-706933388