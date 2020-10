Coronavirus: Furlan, 'grazie a Mattarella che ha ricordato generosità anziani'

01 ottobre 2020 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Grazie al Presidente Sergio Mattarella per aver ricordato oggi il ruolo generoso e fondamentale degli anziani che sono stati purtroppo pesantamente colpiti dal Covid in questi mesi. Gli anziani rappresentano un patrimonio straordinario da valorizzare e per questo meritano più attenzione e rispetto dalle istituzioni e dalla società”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, in occasione della giornata internazionale degli anziani.