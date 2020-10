01 ottobre 2020 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "L'Europa deve ancora dimostrare di saper vincere superando davvero Dublino: abbiamo visto un primo passo nella giusta direzione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio indirizzato all'ambasciata tedesca a Roma in occasione delle celebrazioni per i 30 anni della riunificazione della Germania.