WORTH Partnership Project, i nuovi trend del design all'insegna della Circular Economy

30 settembre 2020 a

a

a

(Milano, 30 settembre 2020) - Costumi creati utilizzando filati “amici dell'ambiente” che consentono di tutelare l'ambiente e la salute di chi li indossa, materiali nati dal riutilizzo delle reti da pesca abbandonate e combinati per creare borse uniche ed esclusive, rivestimenti murali in legno che danno nuova vita ai materiali scartati quando gli alberi vengono abbattuti, sneakers di seconda mano reinventate grazie all'utilizzo di materiali inediti e naturali come ad esempio il sughero, gioielli contemporanei creati grazie alla combinazione di materiali creati a partire dagli scarti dell'industria alimentare con altri come oro, argento, carta velina e carbone. Questi sono solo alcuni degli incredibili prodotti realizzati dai designer europei selezionati nell'ambito di WORTH Partnership Project, progetto finanziato dalla Commissione Europea.

“Ogni anno nell'Unione Europea vengono prodotte 2.5 miliardi di tonnellate di rifiuti, questo dato evidenzia come la transizione verso un'economia circolare sia quantomai necessaria. Estendendo il ciclo di vita dei prodotti, infatti, si può contribuire a ridurre i rifiuti generando ulteriore valore a partire da qualcosa di preesistente.” Spiega Korina Molla, project leader di WORTH Partnership Project. “Sposando appieno il concetto di circular economy e riconoscendo la sua crescente importanza, abbiamo selezionato per la seconda call di WORTH Partnership Project diversi progetti creativi che mirano a riutilizzare prodotti e materiali già esistenti e normalmente scartati dal mercato – come le reti da pesca o i materiali di scarto dell'industria alimentare – e crearne di nuovi che abbiamo un basso impatto sull'ambiente, con un'attenzione particolare al design, al gusto personale e alle esigenze dei consumatori.”

WORTH Partnership Project è il più grande incubatore europeo in ambito creativo, con 152 progetti selezionati che coinvolgono 345 partner provenienti da 34 Paesi EU-COSME - dalla Francia alla Germania, Spagna, UK Italia, senza dimenticare Olanda, Slovenia, Moldavia, Estonia, Svezia, Finlandia, Montenegro, Serbia, etc. Questo progetto della Commissione Europea è un laboratorio unico dove i designer europei possono sperimentare i vantaggi offerti da collaborazioni transnazionali e dalla partecipazione a un mercato interno di oltre 500 milioni di persone.

Email di contatto: