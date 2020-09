Taboola firma una partnership pluriennale con RCS MediaGroup, uno dei più grandi gruppi editoriali d'Europa

30 settembre 2020 a

Taboola aiuta i gruppi editoriali a incrementare i profitti e l'audience con News Feed, mette a disposizione la Newsroom Technology per indirizzare sempre più traffico

MILANO, 30 settembre, 2020 /PRNewswire/ -- Taboola, la piattaforma di discovery leader nel mondo, ha annunciato oggi un'esclusiva partnership pluriennale con RCS MediaGroup, uno dei gruppi leader nelle comunicazioni multimediali, con più di un miliardo di visite mensili soltanto sui siti editoriali.

Questa partnership strategica vedrà RCS MediaGroup utilizzare la piattaforma di discovery Taboola su tutti i loro siti, compreso Corriere della Sera, il quotidiano più letto in Italia, e La Gazzetta dello Sport, il sito sportivo numero uno in Italia. La partnership si concentrerà sull'aumento del ricircolo dei contenuti attraverso l'immensa libreria mediatica (televisione, riviste, sport, intrattenimento e siti di news) e sull'aumento dell'engagement degli utenti grazie a Taboola Feed.

Taboola Feed è un feed semplice e senza limiti che fornisce ai lettori contenuti personalizzati per un'esperienza editoriale più coinvolgente, a partire dal sito in cui si trovano e dal web. In maniera simile all'esperienza sui social network, Taboola Feed incoraggia gli utenti del web a interagire su un sito editore, "scrollando" un flusso personalizzato di contenuti, video e altro che l'utente potrebbe essere interessato a scoprire successivamente.

RCS MediaGroup utilizzerà anche Taboola Newsroom per monitorare i contenuti editoriali, incrementare il numero di lettori e monetizzare in maniera più efficace. Newsroom utilizza l'IA e il più grande insieme di dati del web per fornire a Editori e Inserzionisti informazioni e dati fruibili in merito alle performance dei contenuti in tempo reale e, allo stesso tempo, informazioni esclusive sugli argomenti in voga per sviluppare strategie migliori. La caratteristica unica dell'abbonamento Newsroom consente ai team editoriali di osservare quali articoli generano conversioni, scoprire come gli abbonati interagiscono con i contenuti per ridurre l'abbandono e può esaminare l'intenzione di un lettore ad abbonarsi. Tutto ciò consentirà a RCS di interagire meglio e più facilmente con gli attuali abbonati e di acquisire nuovi e consistenti profitti.

Le news sono molto importanti, ora più che mai e RCS ha scelto di fare squadra con Taboola per assicurarsi di stare al passo con quello che i consumatori vogliono. Accertarsi che RCS guidi l'audience e quindi monetizzi è una priorità nel panorama dei lettori di oggi. Taboola è già partner e testimone dell'importante crescita di Unidad Editorial in Spagna (El Mundo, Expansión e Marca).

"La filosofia di RCS di "produrre cultura e informazione, in linea con i principi di libertà, equità e pluralità", è molto vicina ai nostri cuori e alla nostra filosofia di supportare e aiutare lo sviluppo del giornalismo," afferma Adam Singolda, CEO e Fondatore di Taboola. "Siamo entusiasti di collaborare con RCS, un gigante editoriale che condivide la nostra visione nel diffondere le news al grande pubblico e l'impegno per un giornalismo di qualità. Questa partnership è un'espansione del nostro lavoro in altri territori e non vediamo l'ora di future collaborazioni."

