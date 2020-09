Riforme: Follini, 'stop omertà maggioranza, serve confronto su futuro democrazia' (2)

30 settembre 2020 a

(Adnkronos) - "Più in generale -prosegue Follini- bisogna capire se attribuire un valore alla delega oppure al contrario la delega non ha più senso e si vuole una democrazia in stile rousseauiano. In altri termini: di fronte all'avanzare del modello plebiscitario bisogna prendere il toro per le corna e decidere se si affronta e si contrasta con un'idea diversa che noi abbiamo sempre coltivato, vale a dire con quella democrazia rappresentativa che va difesa e naturalmente ammodernata; oppure si lascia che nella distrazione si affermi il modello plebiscitario".

"Su questi temi nella maggioranza vedo un silenzio che non promette nulla di buono, mi auguro che da quelle parti prima o poi si batta un colpo. Nè -conclude Follini- si può pensare che la politica celebri come una riforma il modo in cui si è fatto il taglio dei parlamentari, riducendo tutto a una questioncella di numeri e di risparmi. Una povertà di argomenti che non promette nulla di buono".