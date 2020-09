Rdc: Fratoianni, 'vera questione è stabilizzare precari'

30 settembre 2020 a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "In queste ore, è nuovamente esplosa la polemica sul Reddito di cittadinanza. Ovviamente non si dice nulla di ciò che andrebbe detto, a cominciare dal fatto che andrebbe estesa la platea dei beneficiari, a maggior ragione perché a breve, con lo sblocco dei licenziamenti, la disoccupazione aumenterà esponenzialmente. Se il tema poi sono le politiche attive, che senz'altro vanno rafforzate, appare surreale che nessuno ricordi che Anpal Servizi ancora non ha stabilizzato i precari 'storici', nonostante la Legge 128/2019, approvata dal Parlamento un anno fa, disponga la stabilizzazione di tutti loro in modo inequivocabile.” Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

"Cosa aspetta l'amministratore unico di Anpal servizi Domenico Parisi? Sono stati da poco rinnovati -ricorda- i contratti di altri 260 collaboratori che sarebbero scaduti oggi, prolungando di un altro anno il limbo della precarietà. È inaccettabile oltre che paradossale che debbano essere ancora i precari a ricollocare i disoccupati."

"La congiuntura a dir poco drammatica che stiamo vivendo, nonché la norma sopra indicata, impongono un cambio di passo: ci vuole subito una prova semplificata -considerando che mediamente i precari ne hanno già superate 5- e la stabilizzazione dell'intera platea dei precari 'storici'. Così, e non inasprendo le condizionalità del Reddito di cittadinanza, si rafforzano le politiche attive del lavoro". conclude Fratoianni.