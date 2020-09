30 settembre 2020 a

(Adnkronos) - Condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli (per omicidio volontario con dolo eventuale) al processo d'Appello bis per l'

I giudici della seconda corte di Assise di Appello hanno condannato inoltre a 9 anni e 4 mesi i due figli di Ciontoli, Martina e Federico e la moglie Maria Pezzillo per omicidio volontario anomalo.