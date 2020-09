Eni gas e luce sceglie termostato intelligente di Tado° per offerta smart home

30 settembre 2020 a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - Eni gas e luce e Tado° annunciano oggi una nuova partnership: i prodotti tado° entrano a far parte dell'offerta Smart Home di Eni gas e luce per il mercato italiano, arricchendo la proposta di soluzioni per l'efficienza energetica e la serenità domestica dei clienti dell'azienda. Lo rende noto Eni in un comunicato.

Il mercato della Smart home sta crescendo in modo significativo in Italia ed Eni gas e luce intende diversificare la propria offerta grazie alla collaborazione con aziende specializzate e leader in settori specifici. Per questa ragione ha scelto tado°, un brand giovane ma già noto nel mercato europeo nell'ambito della gestione del clima domestico e perfettamente in linea con la strategia di Eni gas e luce di offrire soluzioni semplici per abitazioni più efficienti e sostenibili.

Il termostato intelligente di tado° permette alle persone di consumare meno energia e risparmiare fino al 31% sui costi di riscaldamento. Grazie all'Ecobonus, è inoltre possibile ottenere una riduzione del 65% della spesa sostenuta acquistando una caldaia a condensazione con un sistema di termoregolazione evoluto. Eni gas e luce si occuperà di tutta la documentazione necessaria per usufruire del bonus, in modo che il cliente paghi solo il 35% del prezzo di listino della caldaia, fino all'installazione.

"La partnership con un'azienda sostenibile e riconosciuta in Europa come tado° è strategica per noi, ed è linea con la mission di Eni gas e luce di offrire soluzioni tecnologiche innovative agli italiani, per portare comfort e tranquillità nelle loro case e assisterli nell'utilizzare meglio l'energia, per usarne meno", sottolinea Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce.

"Eni gas e luce in Italia sta supportando i propri clienti nel condurre una rivoluzione sostenibile per le proprie abitazioni. tado° è lieta di collaborare con Eni gas e luce per fornire agli italiani soluzioni energeticamente sostenibili a prezzi equi", ha dichiarato Toon Bouten, Ceo di tado°. “I clienti che scelgono Eni gas e luce e tado° potranno risparmiare sulle bollette e allo stesso tempo avere più comfort e controllo della climatizzazione a casa”.

Tado° produce uno dei pochi termostati smart classificati nella più alta fascia della Direttiva sui Prodotti Energetici (ErP) dell'Unione Europea e nella prima classe di efficienza energetica, grazie a una capacità di modulazione che abilita processi di combustione ad alta efficienza all'interno della caldaia. La tecnologia Geofencing consente inoltre al riscaldamento di attivarsi solo quando qualcuno è in casa, mentre i termostati tado° spengono il riscaldamento per risparmiare energia quando le finestre sono aperte e si adattano al clima esterno per la massima efficienza. Per ulteriore comfort e risparmio, i clienti possono anche disporre di un controllo climatico individuale di tutte le stanze della propria abitazione. I termostati smart per la caldaia e per il controllo dell'aria condizionata sono solo alcuni dei prodotti che verranno lanciati sul mercato italiano nei prossimi mesi, attraverso i canali retail di Eni gas e luce e nei suoi Flagship Store. Tutte le informazioni sui prodotti e sull'offerta Eni gas e luce per la Smart Home sono disponibili sul sito enigaseluce.com.